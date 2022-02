Bazar della droga in casa, scatta la condanna

Era stato trovato in possesso di droghe di tutti i tipi, dall’ecstasy alla marijuana, e di tutti gli strumenti per il confezionamento delle dosi. Ed era accusato di aver ceduto in più occasioni cocaina a una donna del Friuli occidentale. Il Tribunale di Udine oggi gli ha presentato un conto molto salato. Il giudice Daniele Faleschini Barnaba lo ha condannato a sei anni e sei mesi di reclusione, oltre a 27 mila euro di multa. Due anni di reclusione in più rispetto alle richieste del pubblico ministero.

A finire nei guai è un 40enne di Sedegliano, con precedenti specifici. Lunga la lista delle sostanze trovate nella sua disponibilità nell’ottobre del 2020 nella sua casa di Turrida, una sorta di bazar dello stupefacente: 35,5 grammi di marijuana, 73 di cocaina, 12 di crack, 24 millilitri di popper e soprattutto quasi mille pasticche di ecstasy, oltre ad altri 4,6 grammi in polvere. Il tutto accompagnato da sostanze, bilancini e altri materiali necessari per la preparazione delle dosi.

“La condanna pare eccessiva - commenta il difensore, l’avvocato Andrea Sandra - anche perché non c’è prova di cessione. La donna che per l’accusa aveva ricevuto la droga ha dichiarato di non essersi mai rifornita da lui”. Scontato l’appello.