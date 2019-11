Bearzi in lutto per la tragica morte di Daniele

Saranno celebrati mercoledì 20, alle 14.30, nella chiesa di Battaglia di Fagagna, i funerali di Daniele, il 16enne deceduto nella notte tra sabato e domenica, nello schianto che ha coinvolto altri sette minorenni. Una tragedia che ha profondamente toccato i suoi compagni di classe, all'Istituto Bearzi di Udine. Oggi, la scuola ha voluto organizzare diversi momenti di preghiera e riflessione per gli studenti.

"A una tragedia come quella di Daniele", spiega il direttore del Bearzi, don Filippo, "abbiamo risposto stando vicino alla famiglia e coinvolgendo tutti i ragazzi del Centro di formazione in un momento di raccoglimento. Abbiamo pregato con la classe di Giulio, il fratello minore di Daniele, e poi con un rosario a ora di pranzo, aperto a tutte le persone che sentivano la necessità di raccogliersi assieme. La giornata è stata all'insegna di una grande commozione e del silenzio. Un'occassione per pensare, profondamente, a quello che è successo. Domattina - prosegue don Filippo - ci sarà un altro momento di preghiera con i ragazzi dell'Istituto tecnico, che anche Daniele per qualche tempo aveva frequentato. Sarà un'altra occasione per riflettere sull'importanza e sul valore della vita".

"Non è semplice parlare con i giovani, specie in un momento così tragico", conferma Emanuele Zof, sacerdote salesiano. "La risposta è arrivata dalla grande partecipazione, dalla vicinanza e dalla solidarietà dei ragazzi, ma anche dalle tante domande che una notizia del genere provoca, in particolare sul senso della vita. Abbiamo cercato di aiutarli a riflettere sui doni che non vanno sprecati. Parlando della morte e di cose brutte, è possibile riflettere anche su queste grande questioni. Tante persone, anche chi non lo conosceva, hanno partecipato al rosario e hanno voluto stare vicino a Daniele e ai suoi amici".