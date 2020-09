Bertiolo, negative al test anche le maestre

Buone notizie da Bertiolo. Anche le due maestre del bimbo dell'asilo parrocchiale contagiato dal Covid-19 sono risultate negative al tampone.

Ieri era arrivato l'esito dei test eseguiti sui compagni di classe del piccolo: anche loro, come certificato dagli esami, non sono entrati in contatto con il Coronavirus. Le famiglie possono, quindi, tirare un sospiro di sollievo e, da lunedì, anche questo gruppo potrà regolarmente riprendere l'attività alla scuola materna, in serenità.

“Le altre sezioni dell’asilo non sembrano essere interessate", ha precisato il sindaco di Bertiolo, Eleonora Viscardis. “La proposta didattica, infatti, è stata organizzata per 'bolle' e, quindi, non ci sono stati contatti, almeno a scuola, da parte degli altri bambini e delle insegnanti di altre classi".