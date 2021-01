Bertiolo, uomo trovato senza vita in casa

Morte improvvisa, ieri, di un uomo di 78 anni, Manlio Tummolo, trovato esanime nella sua abitazione di Bertiolo. A dare l'allarme sono stati i vicini di casa e i parenti che non avevano sue notizie da diverse ore. Aperta la porta, chiusa dall’interno, è stato trovato a terra senza vita: era caduto, battendo la testa, dopo essere stato colto da un malore.

Sul posto è intervenuta la Squadra Rilievi del Reparto Operativo dei Carabinieri di Udine, per la presenza inizialmente sospetta di diverse tracce di sangue.

Il corpo è stato composto in camera mortuaria, nel cimitero del paese, dove è giunto il medico legale per un'ispezione esterna, dalla quale non sono stati rilevati segni di violenza. Il decesso del pensionato, quindi, è stato causato da un improvviso malore e non ci sono responsabilità di terze persone nella morte.

Esclusa la rapina finita male o l’aggressione, la salma è stata affidata ai parenti per la celebrazione dei funerali.