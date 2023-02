Bertolino con Instant Theatre chiude la stagione di Polcenigo

Si conclude domenica 19 febbraio la stagione teatrale di Polcenigo, promossa dall’amministrazione comunale e dal Circuito Ert. Alle 21 sul palco del Teatro Comunale salirà Enrico Bertolino con il suo Instant Theatre, uno show, con musica dal vivo, in cui narrazione, attualità, storia, cronaca, politica, satira e comicità si fondono per creare qualcosa di unico ogni sera. Enrico Bertolino sarà accompagnato dai musicisti Roberto Antonio Dibitonto e Tiziano Cannas Aghedu.

La formula dello spettacolo non è quella del monologo tradizionale, ma del confronto diretto dell’attore col pubblico in un dialogo costantemente aggiornato sui temi di più scottante attualità. Il teatro diventa così luogo di informazione satirica e lo spettacolo un percorso di conoscenza di un tema politico o sociale, una sorta di “tutorial” col sorriso sulle labbra.

Artista poliedrico e versatile, Enrico Bertolino affianca inizialmente la sua attività nel settore bancario alla passione per la comicità. Nel 1997 approda sul piccolo schermo partecipando a trasmissioni quali Mai dire gol e Quelli che il calcio. Alterna le presenze televisive e cinematografiche agli spettacoli teatrali dei quali cura direttamente i testi e le messe in scena. Tra i titoli più apprezzati D’altra parte è così, Il diluvio fa bene ai gerani, Voti a perdere e In medio stat virus. Protagonista della sit-com di Raidue Piloti, è parte del cast fisso di Zelig in numerose edizioni, conduce su Raitre Glob – l’Osceno del villaggio e Glob Spread, pubblica per Mondadori e Sperling&Kupfer.

Prevendite in teatro questa sera (venerdì) e domani (sabato) dalle 17 alle 19; domenica dalle 20. Info scrivendo a teatro.polcenigo@gmail.com. Maggiori dettagli sullo spettacolo su ertfvg.it.