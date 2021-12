Beve e si mette alla guida, finisce nel fossato con l'amico

Controlli intensificati della Polizia Locale di Azzano Decimo in questo fine settimana. Due gli incidenti rilevati dal personale del Comando.

E' scattato un sequestro per circolazione senza copertura assicurativa ed è stata rilevata una guida senza patente perché mai conseguita, oltre a una guida in stato di ebbrezza con un tasso alcolemico di 2,5 grammi litro.

In quest'ultimo caso, l'alcoltest è scattat dopo un incidente; si è trattato di una fuoriuscita autonoma. Il conducente, dopo aver attraversato l'aiuola della rotatoria, ha proceduto la marcia contromano per circa 50 metri, per poi carambolare nel fossato a lato della carreggiata. È successo nel fine settimana, lungo la regionale 251, all'altezza del supermercato Despar.

Dopo l'allarme, la sala operativa del Nue ha inviato sul posto gli agenti della Polizia Locale; sono stati loro a trovare conducente e passeggero, nella zona dell'incidente, ancora all'interno del veicolo, danneggiato in maniera molto grave. Fortunatamente per le due persone, invece, nessuna conseguenza di tipo sanitario.