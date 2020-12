Beve, si mette alla guida e provoca un incidente

Nel corso della serata di ieri, i Carabinieri della Stazione di Codroipo sono intervenuti lungo la statale 13 Pontebbana, a Codroipo, dove, poco prima, per cause in corso di accertamento, un ragazzo di 28 anni, del posto, ha perso il controllo della vettura che stava conducendo. Ha invaso la corsia opposta, urtando la fiancata di un'altra macchina, al volante della quale c'era un uomo di 31 anni del Pordenonese. Nell'impatto nessuno è rimasto ferito.

I militari dell'Arma hanno eseguito l'alcoltest sul codroipese grazie al supporto di una pattuglia della Sezione Radiomobile della Compagnia di Pordenone, che in quel momento stava transitando in zona. È risultato positivo come un tasso alcolemico di 1,74 grammi litro. Per questo è stato denunciato per guida in stato di ebbrezza. La vettura è stata sottoposta a fermo amministrativo.