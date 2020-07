Un ragazzo di 16 anni di Lignano si è sentito male intorno a mezzanotte, nella zona di Pineta, dopo aver assunto alcuni drink.

Il giovane è stato trasportato in ospedale, a Latisana, con l'ambulanza, dopo l'allarme lanciato da alcuni amici che l'hanno visto accasciarsi a terra. Per fortuna le sue condizioni non destano preoccupazione. Durante la notte si è ripreso e sta meglio. Sul posto sono intervenuti i Carabinieri della Stazione di Lignano.