Due persone si sono sentite male nella tarda serata di ieri, dopo aver ingerito alcuni sorsi di un liquido che pensavano fosse acqua benedetta e, invece, si è rivelato trielina.

Dopo il terribile dolore provato a seguito dell'ingestione dei primi sorsi hanno chiamato aiuto e sono stati accolti all'ospedale di Udine dove sono stati trattenuti in osservazione per intossicazione. Non sarebbero comunque in pericolo di vita. È successo a Udine.