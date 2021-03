Bevono una birra fuori dal bar, scatta la multa

Ieri pomeriggio la Polizia di Stato di Trieste ha multato per aver violato la normativa antipandemica sei persone. Tre triestini sono stati notati dal personale della Squadra Volante della Questura, impegnato nel controllo del territorio, mentre bevevano delle birre all’esterno di un bar di via d’Alviano. Sono stati identificati e sanzionati, come il titolare dell’esercizio commerciale.

Multati anche per due kosovari, fermati a bordo di un’auto in viale Miramare, che non hanno fornito agli operatori giustificazioni in merito alla loro presenza in strada. Constata al guidatore anche una violazione al codice della strada, essendo gli pneumatici del mezzo usurati e lacerati.