Bibione, domato un nuovo rogo divampato nella pineta

Paura e preoccupazione nel primo pomeriggio per un nuovo rogo divampato nella pineta di Bibione, nella stessa area verde violentemente colpita dalle fiamme venerdì scorso. L’allarme è scattato poco prima delle 14. Fondamentale il lavoro svolto dai due elicotteri dei pompieri. Il rogo, alle 14.30, risultava già sotto controllo.

Non si conoscono ancora le cause che hanno dato il nuovo innesco agli arbusti. L'incendio potrebbe, infatti, essere divampato da una combustione in atto nel sottobosco da giorni, ma non si esclude neppure il gesto doloso.

Nella zona si è alzata una colonna di fumo visibile a chilometri di distanza. Impressionati i turisti presenti sull'arenile veneto e su quello di Lignano Sabbiadoro.