Bibione, entro fine anno spiaggia ripulita dai detriti

Iniziate le operazioni di pulizia di quattro chilometri di spiaggia a Bibione invase da legnami e detriti a causa della mareggiata e maltempo dei giorni scorsi e che si dovrebbero concludere a fine anno (costo oltre 30mila euro).

Il presidente della Bibione Spiaggia Gianfranco Prataviera in costante contatto con il sindaco Pasqualino Codognotto che è anche presidente dei Sindaci della veneta si è incontrato con rappresentanti del Genio Civile per valutare interventi di tutela dell’arenile.

"Si continua a lavorare auspicando arrivino le risorse da parte degli Enti vista la situazione”, ha detto Codognotto. Nel frattempo è nata l’idea per il nuovo anno della piantumazione di piante, le amofile, fornite dalla Regione che dovrebbero essere a disposizione nel marzo prossimo. Le amofile sono piante che anche se invase da acqua salmastra non soffrono ma resistono bene e soprattutto hanno radici talmente profonde in grado di trattenere la sabbia.

Il sindaco, che si è attivato per organizzare una video conferenza con il Sottosegretario all’Economia Baretta sul problema, ha sottolineato: “Il clima pazzo con il forte maltempo purtroppo è diventato una costante oltre all’erosione che dall’anno scorso ad oggi si è portata via 140mila metri cubi di sabbia. Si tratta di una quantità impressionante di materiale da rimuovere, registriamo una delle situazioni peggiori in questi ultimi anni”.

“Dobbiamo comprendere quali sono le fragilità della nostra realtà territoriale, da anni ci confrontiamo con gli Enti superiori per capire l’entità dei disastri e della spiaggia devastata. Non è possibile tamponare anno dopo anno e poi ritrovarci a dover affrontare gli stessi problemi”, conclude Codognotto.