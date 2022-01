Bibione, incendio distrugge un capannone edile

Un violento incendio divampato questa mattina, intorno alle 5.30, vede impegnate in Corso del Sole, a Bibione (San Michele al Tagliamento), numerose squadre dei Vigili del Fuoco, in arrivo dal Friuli e dal Veneto.

Per cause in corso di accertamento le fiamme si sono sviluppate in un grande magazzino edile, il Dexive - ex Viol, all'entrata della località balneare.

Ingenti i danni. I primi a raggiungere il luogo dell'incendio sono stati i Vigili del Fuoco del Distaccamento di Latisana, con i colleghi di Portogruaro, Mestre, Pordenone e Udine.