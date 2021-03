Bibione, intensificati i controlli della Polizia Locale: sei denunciati

Continuano i controlli nell'ambito della sicurezza stradale. La Polizia Locale del Distretto Veneto Est, impegnata quotidianamente con l'attività di prevenzione sul territorio nei Comuni di San Michele al Tagliamento e Fossalta di Portogruaro, nei primi due mesi dell'anno ha intensificato anche i controlli stradali sia per la verifica del rispetto delle norme del codice della strada che per la verifica dell'ottemperanza sui DPCM riguardanti gli spostamenti.

Soddisfazione è stata espressa dal sindaco di San Michele al T./Bibione Pasqualino Codognotto: “In un periodo di continua emergenza i nostri agenti sono stati attivissimi controllando tutto il nostro vasto territorio. Il loro compito di far rispettare le regole si è rivelato fondamentale anche per quanto riguarda la tutela dei cittadini in un momento in cui c’è di mezzo la salute. Un elogio al comandante e a tutti i suoi collaboratori che hanno dimostrato ancora una volta il massimo impegno e grande sensibilità nei confronti dei cittadini che a loro volta da mesi stanno affrontando un momento particolare e difficilissimo”.



Sono stati controllati 500 veicoli ed oltre 700 persone. Durante tali controlli sono state denunciate alla Procura della Repubblica di Pordenone sei persone, cinque residenti nel Comune di San Michele al Tagliamento ed una nel Comune di Jesolo, per guida in stato di ebbrezza alcolica. Cinque su sei avevano un tasso alcolemico superiore ad 1,50 gr/l. Ad uno di questi soggetti è stato altresì sequestrato il veicolo. Sono stati altresì sottoposti a sequestro quattro veicoli in quanto i conducenti, residenti in Italia, circolavano con veicoli con targa straniera.

La nuova normativa del Codice della Strada prevede infatti che le persone residenti in Italia da più di sessanta giorni non possano, se non in specifici e limitati casi, guidare veicoli con targa immatricolata in uno Stato estero. La sanzione prevede un importo di euro 712 euro il fermo del veicolo ed il ritiro dei documenti di circolazione.



Gli Agenti hanno effettuato anche diversi controlli, sia sulle persone che sulle attività commerciali, finalizzati al rispetto dei DPCM contenenti misure di contenimento dell'emergenza epidemiologica da Covid-19. Un locale è stato sanzionato per il mancato rispetto dell'orario di chiusura alle ore 18.00 con conseguente trasmissione del rapporto alla Prefettura di Venezia per la valutazione della sanzione accessoria della chiusura dell'attività. Sono state altresì sanzionate quattro persone per lo spostamento nel Comune di San Michele

al Tagliamento, provenienti da altra Regione, senza giustificato motivo.



I controlli nel territorio dei due Comuni verranno intensificati anche alla luce dell'accrescere della curva dei contagi nell'ultimo periodo, nonché al fine di far rispettare le nuove misure più restrittive dovute alla nuova collocazione in zona "Arancione".