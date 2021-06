Bici abbandonate al park Moretti, scatta la rimozione

Via le bicilette abbandonate, rotte e dimenticate dal park Moretti, a Udine. Come comunicato in loco, tramite l'appostita segnaletica e gli avvisi affissi, luneddì 14 giugno, scatterà l'ora zero per le due ruote senza proprietario. Saranno rimosse e dal parcheggio quelle ritenute rottami, ma non saranno demolite. Le due ruote saranno trasferite al Comando di Polizia Locale di Udine dove il legittimo proprietario potrà recuperare il proprio mezzo, dimostrandone la proprietà.

Per informazioni è possibile contattare il Comando in via Girardini 24, da lunedì a venerdì, dalle 8.45 alle 12.15, o chiamare allo 0432 1272146 - 1272383 - 1272380.