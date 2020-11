A seguito della positività al Covid-19 rilevata in una bidella della scuola materna di Ciconicco di Fagagna, già a casa, in isolamento da sei giorni, il Dipartimento di Prevenzione ha disposto la chiusura, fino a lunedì 11 novembre, della struttura scolastica, in via del tutto precauzionale. 45 i bambini che restano a casa e ai quali non sarà fatto il tampone.