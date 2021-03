Bidelli in quarantena, chiuse le scuole Ada Negri e Ugo Pellis

Nessuna campanella è suonata questa mattina per gli oltre cento studenti della Scuola primaria Ada Negri di Udine. Ieri sera, in tarda serata, la dirigenza dell'Istituto Comprensivo IV ha comunicato ai genitori lo stop delle lezioni a causa della quarantena imposta dal Dipartimento di Prevenzione a tutto il personale Ata in servizio nel plesso di via Zucchi, al civico 2.

Erano le 21.30 circa quando i genitori hanno ricevuto l'inaspettata comunicazione via WhatsApp: scuola elementare chiusa fino a nuove comunicazioni. Ulteriori provvedimenti, però, potrebbero essere presi nelle prossime ore.

L'interruzione delle lezioni non ha fatto scattare per gli alunni la didattica a distanza. Un altro giorno perso, dunque, per la formazione dei ragazzi e un giorno di complicazioni in più per le mamme e i papà, costretti ai salti mortali tra gli obblighi lavorativi e familiari.