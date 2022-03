Biglietterie di Trenitalia nel mirino di un attacco hacker

Da questa mattina, la rete informatica di Trenitalia e Rfi è vittima di un possibile attacco hacker. Sono stati, infatti, rilevati elementi che potrebbero ricondurre i disservizi a fenomeni legati a un'infezione da cryptolocker.

Il Gruppo Fs fa sapere che sono in corso le attività di verifica sulla rete e che, in via precauzionale, sono state disattivate alcune utenze dei sistemi di vendita fisici di Trenitalia.

L’azienda sta lavorando in stretta collaborazione con l'Agenzia per la Cybersicurezza Nazionale e con la Polizia di Stato. In particolare, il Centro Nazionale Anticrimine Informatico per la Protezione delle Infrastrutture Critiche (Cnaipic) della Polizia Postale è impegnato a condurre tutti gli adeguati controlli e verifiche su quanto accaduto oggi. Allo stato attuale non sussistono elementi che consentano di risalire all'origine e alla nazionalità dell'attacco informatico.

I disagi hanno interessato a macchia d’olio diverse stazioni, dove non è temporaneamente possibile acquistare titoli di viaggio nelle biglietterie e self service, mentre è funzionante la vendita online. I passeggeri – fa sapere l’azienda - sono autorizzati a salire a bordo treno e presentarsi al capotreno per acquistare il biglietto senza sovrapprezzo. Le disfunzioni registrate non impattano sulla circolazione ferroviaria, che procede con regolarità.

“Sarebbe gravissimo se l’attacco degli hacker russi contro un’infrastruttura strategica come le Ferrovie italiane fosse in relazione alle decisioni che il Parlamento sta adottando in queste ore riguardo la guerra in Ucraina. Dopo le minacce al ministro Guerini questi atti purtroppo rendono più pesante un clima che l’Italia vorrebbe schiarire. La Russia deve smettere questi atti intimidatori, vere e proprie intromissioni nella dialettica interna italiana, e astenersi da forme di sabotaggio informatico”, afferma la senatrice Tatjana Rojc (Pd).