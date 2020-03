Bilancio positivo per i controlli a Lignano

Oggi, Lignano Sabbiadoro si presentava deserta, a differenza dello scorso weekend, quando in centinaia avevano affollato bar, locali e spiaggia per passare una domenica di sole al mare. Anche il primo cittadino Luca Fanotto in questi giorni aveva lanciato un appello sui social a stare a casa.

In giornata nella località balneare sono state fermate 76 vetture, tutte con autocertificazione e valida motivazione per il proprio spostamento. E’ partito infatti da questa mattina un maxi controllo per verificare che le persone in transito stessero viaggiando per un giustificato motivo e non per altre ragioni.

Hanno operato gli agenti della Polizia Locale di Lignano Sabbiadoro, i Carabinieri, la Polizia di Stato e la Guardia di Finanza. I controlli sono stati coordinati dalla Questura di Udine. Inoltre, sono stati controllati i tre supermercati aperti e tutti hanno prestato attenzione alle distanze e alle misure di sicurezza stabilite dal Dpcm.

Risale a ieri, invece, la denuncia di due camperisti trovati nella località balneare friulana senza una valida giustificazione. Per il conducente di Viterbo e l'accompagnatrice di Pravisdomini è scattato dunque il verbale.