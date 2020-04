Bimba aggredita dal dobermann di casa

Una bambina di 2 anni è stata aggredita nel pomeriggio di ieri da un dobermann di proprietà della famiglia, in un paese della Bassa Friulana. Il cane l'ha morsa improvvisamente al volto causandole diverse lesioni. È stata immediatamente trasportata all'ospedale di Latisana, dove le sono state praticate tutte le cure necessarie. È stata comunque dimessa. Per fortuna le sue condizioni non sono gravi.

Il cane è stato trasferito in canile dal personale veterinario fatto intervenire sul posto subito dopo l'aggressione.