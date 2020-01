Bimba azzannata dal cane, malore fatale per il padre dopo il processo

Pietro Guarini, 54 anni, è stato trovato morto, ucciso da un malore, nell'hotel di Trieste dove alloggiava per seguire il processo per la morte della figlia di appena tre anni, azzannata dal cane a fine maggio 2015, a San Martino al Tagliamento. La Corte di Appello di Trieste venerdì ha confermato la sentenza di assoluzione di primo grado in merito all'accusa di omicidio colposo, perchè il fatto non sussiste, la madre della piccola, Mara Menotto e Loris Truant, zio della vittima e proprietario del pastore tedesco Cloe.