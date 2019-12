Bimba di otto anni ferita sulla Pista Nera

Giornata difficile sulle piste di Sappada, dove si sono verificati dieci incidenti sulla neve. Tra questi, quello che ha interessato un uomo che stava sciando sul monte Siera che è caduto; è stato trasportato all'ospedale di Tolmezzo con l'ambulanza dopo l'allertamento dell'elicottero sanitario decollato da Campoformido nel primo pomeriggio.

Il secondo, più serio, si è verificato intorno alle 13.30 sulla Pista Nera, sempre a Sappada, dove una bambina di otto anni è rimasta traumatizzata a un femore mentre stava sciando, per cause in corso di accertamento. Sul posto è atterrato l'elicottero sanitario del Suem di Belluno.

Operano sulle piste, per soccorso e sorveglianza, i carabinieri, i militari della Guardia di Finanza e gli agenti della Polizia di Stato.