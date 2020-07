Bimbo in bici investito da un'auto

Un bambino di quattro anni è stato investito intorno alle 19.30 di ieri, lungo la regionale 56, a San Giovanni al Natisone, in prossimità del concessionario Renault. A investirlo, per cause in corso di accertamento da parte dei Carabinieri della Compagnia di Palmanova, intervenuti per rilievi e viabilità, è stata la conducente di una vettura, una donna di 48 anni, che si è subito fermata per prestare soccorso e chiedere aiuto.

Il bambino è rimasto ferito dopo essere rovinato sull'asfalto; cadendo a terra ha riportato alcune escoriazioni ed è stato portato in ambulanza nel reparto pediatrico dell'ospedale Santa Maria della Misericordia di Udine per alcuni controlli; le sue condizioni non destano preoccupazione; è successo mentre percorreva la rotatoria con la bicicletta.