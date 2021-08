Bimbo investito a Castelnovo del Friuli

Un bambino di 11 anni è stato investito, questo pomeriggio, poco prima delle 18.30, in località Oltrerugo, nel territorio del comune di Castelnovo del Friuli. Per cause al vaglio dei Carabinieri della Compagnia di Spilimbergo, intervenuti per i rilievi e la viabilità, il bambino è stato travolto da una vettura. Ha riportato lesioni gravi, ma non è in pericolo di vita.

Dopo l'allarme è stato inviato dall'elicottero sanitario, decollato da Campoformido e atterrato nelle vicinanze. Il bambino è stato poi trasportato da un'ambulanza medicalizzata in ospedale. Ha riportato un trauma cranico.