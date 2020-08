Bimbo investito da un'auto a Lignano

Un bambino è stato investito questa mattina a Lignano Sabbiadoro, in viale Italia, all'altezza del Porto Vecchio, vicina alla caserma della Guardia di Finanza. Il primo intervento di soccorso, dopo l'impatto con l'auto, è stato prestato dal comandante della Capitaneria di Porto, Raimondo Porcelli.

Il bambino è stato poi assistito dall'equipe sanitaria di un'ambulanza. Per fortuna, per lui, nessuna grave conseguenza sanitaria. Per tutti i rilievi la Polizia locale della cittadina balneare, comandata da Alberto Adami.