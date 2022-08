Un bambino di origine vietnamita di 2 anni e mezzo è stato investito da un'auto, condotta da un italiano, poco dopo le 9 di questa mattina a Lignano Sabbiadoro, in viale dei Platani.

Il piccolo, che ha riportato un trauma cranico, è stato elitrasportato all'ospedale di Udine in condizioni serie. Sul posto sono intervenuti gli operatori sanitari con ambulanza ed elicottero. A ricostruire l'accaduto le pattuglie della Polizia locale; le cause del sinistro al momento non sono chiare.