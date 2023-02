Un bambino di circa 8 anni è stato soccorso questa mattina per alcune lesioni riportate al volto dopo essere stato aggredito da un cane. E' successo in centro a Trieste, in strada.

Scattata una chiamata di aiuto al Nue 112, gli infermieri della Sores hanno inviato sul posto le forze dell'ordine e l'equipaggio di un'ambulanza, che ha preso in carico il minore, poi trasferito per lesioni fortunatamente lievi all'ospedale Burlo.