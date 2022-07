Bimbo morto nel pozzo, a Gorizia l’udienza preliminare

Due addetti alla sicurezza condannati, otto persone rinviate a giudizio e un patteggiamento. Si è conclusa così l'udienza preliminare del processo per la morte di Stefano Borghes, il 13enne che, il 22 luglio 2020, aveva perso la vita dopo essere caduto in un pozzo nel parco Coronini Cronberg, a Gorizia, dove era in corso un’attività del centro estivo che frequentava.

Il direttore della Fondazione Coronini Cronberg, Enrico Graziano, ha concordato con il pm Ilaria Iozzi una pena di un anno, 11 mesi e dieci giorni con la sospensione condizionale, richiesta accolta dal giudice. I due tecnici responsabili del piano sicurezza Federico Costadura e Matteo Turcutto hanno chiesto il rito abbreviato e sono stati condannati rispettivamente a due anni e otto mesi (in questo caso non è prevista la sospensione condizionale della pena) e a due anni. Per entrambi è prevista anche una provvisionale di 50 mila euro alla famiglia del 13enne.

Tutti rinviati a giudizio, infine, gli altri indagati, ovvero i vertici della Fondazione e i componenti del Curatorio: il sindaco Rodolfo Ziberna, come presidente di diritto, Marco Menato, l'assessore regionale Tiziana Gibelli, Raffaella Sgubin, Maddalena Malni, Maurizio Boaro, Bruno Pascoli e Simonetta Bonomi. La prima udienza è stata fissata il 13 gennaio 2023.

"Non c'è soddisfazione nella famiglia di Stefano, ma una presa d'atto che un pezzo piccolo di verità processuale sta venendo a galla, si sta materializzando via via. La famiglia vorrebbe trarre da questa situazione un input per una nuova cultura della sicurezza degli spazi pubblici e di gioco dei ragazzi. E' l'impegno che si è data". Lo ha detto l'avvocato di parte civile Salvatore Spitaleri, commentando la decisione del Gup Mangiante.

"La famiglia ha un dolore incolmabile per la perdita di Stefano, non c'è rimedio alcuno che possa sanare quel dolore", ha proseguito Spitaleri. "Dal punto di vista processuale è evidente che le decisione ha un significato rilevante: è confermato l'impianto del Pubblico ministero che denunciava lo stato di abbandono e incuria in cui il pozzo era stato lasciato. Dunque, la responsabilità in questa fase riguarda le figure del direttore e dei due consulenti per sicurezza e il rinvio a giudizio per i membri del Curatorio, cioè l'organo amministrativo della Fondazione".

Le condanne con rito abbreviato dei due consulenti per la sicurezza "sono di grossa serietà. Adesso attendiamo il giudizio della fase dibattimentale. L'auspicio per la famiglia non è la condanna esemplare, ma che da questa tragedia sorga un'attenzione alla gestione e alla cura degli spazi pubblici dove ci sono i nostri ragazzi. Quello che è capitato a Stefano poteva capitare a un papà, come abbiamo detto nella requisitoria, a due ragazzi che si baciavano..." ha concluso il legale della famiglia Borghes.