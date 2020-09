Bimbo positivo a Bertiolo, tamponi negativi ai compagni

Buone notizie da Bertiolo. Sono negativi i tamponi ai 14 compagni di classe del piccolo, che, dopo essersi sentito poco bene, era risultato positivo al Covid. La scuola dell’infanzia del Sacro Cuore aveva precauzionalmente sospeso le lezioni del gruppo. Atteso per domani, invece, il referto per i due insegnanti. Ne dà notizia il vicegovernatore Riccardo Riccardi.

Se anche le maestre risulteranno negative, la classe potrà tornare a scuola già da lunedì. “Le altre sezioni dell’asilo non sembrano essere interessate", ha precisato il sindaco di Bertiolo Eleonora Viscardis. “La proposta didattica, infatti, è stata organizzata per 'bolle' e, quindi, non ci sono stati contatti, almeno a scuola, da parte degli altri bambini e delle insegnanti di altre sezioni".