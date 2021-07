Bimbo travolto dalla porta del calcetto, paura durante la semifinale

Tragedia sfiorata ieri sera in un centro sportivo dell’hinterland udinese, dove una porta di calcetto è caduta addosso a un bimbo di 8-9 anni. L'incidente è avvenuto intorno alle 23, proprio mentre l’Italia stava iniziando i tempi supplementari e gli occhi dei genitori di un gruppetto di bambini erano tutti rivolti verso lo schermo. I bimbi già da qualche ora avevano iniziato a giocare in un campetto posizionato a pochi metri di distanza, dove si erano date appuntamento numerose famiglie.

Durante un’azione, il piccolo si è ritrovato a terra, con la porta che gli è franata addosso. La dinamica non è chiara, ma sembra che per evitare di sbattere contro il palo, il piccolo abbia abbracciato e fatto cadere il sostegno che è gli poi è crollato addosso. Fortunatamente, solo per pochi centimetri, il ‘legno’ non lo ha colpito alla testa. Per lo spavento, però, il piccolo si è ritrovato per alcuni minuti privo di sensi.

Sul posto, dopo l’allarme lanciato dai piccoli calciatori in lacrime, sono stati immediatamente chiamati i sanitari. Dopo l’iniziale paura, la situazione si è subito normalizzata appena il piccolo si è ripreso. Il bimbo infortunato è stato comunque trasportato al pronto soccorso pediatrico di Udine per tutti gli accertamenti, ma le sue condizioni non destano preoccupazione.