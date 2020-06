Birra al parco nonostante il divieto, scattano quattro Daspo

Continua il controllo del territorio da parte della Polizia locale di Monfalcone. Cinque sono stati i Daspo emessi nel fine settimana per mancato rispetto dei regolamenti comunali.

Nel parco della Rimembranza sono stati individuati quattro bengalesi che bevevano birra, nonostante il divieto di consumare alcolici nelle aree verdi cittadine. Per loro è scattata una sanzione di cento euro ciascuno ed è stato applicato l’allontanamento dal parco per 48 ore. Uno di loro, peraltro, è risultato senza documenti, quindi è stato fotosegnalato e poi denunciato, in quanto è emerso che non aveva titoli di soggiorno in Italia.

Gli agenti hanno anche pizzicato un ambulante italiano che si era posizionato davanti a Fincantieri per vendere mozzarelle. L'uomo aveva la licenza, ma era in un punto dove è vietata la vendita, in base al regolamento a tutela della concorrenza leale. A segnalarlo alla Polizia locale è stato un commerciante. L’ambulante è stato sanzionato per 2.500 euro e nei suoi confronti è stato emesso il Daspo, anche in questo caso con divieto di ritorno nella zona per 48 ore.