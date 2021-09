Bisarca perde due vetture in autostrada

E' stato necessario chiudere temporaneamente l'autostrada, dalle 20.45 alle 21.30 circa di ieri, a causa di un incidente accaduto tra Latisana e Portogruaro, all'altezza della progressiva chilometrica 461, in direzione Venezia. Coinvolta una bisarca che, per cause in corso di accertamento da parte della Polizia Stradale di Palmanova, ha perso due automobili che stava trasportando. Si è verificato anche uno sversamento di carburante. Il blocco ha creato subito rallentamenti e una coda di un chilometro e mezzo.

Dopo la riapertura si sono comunque formate code fino a mezzanotte per la possibilità di procedere solo lungo la corsia di sorpasso. Sarà necessario procedere con la sistemazione dell'asfalto per lo sversamento di carburante. Fortunatamente nessuna persona è rimasta ferita.

Sul posto sono intervenuti i soccorsi meccanici di Autovie Venete e sono stati allertati sia i Vigili del Fuoco di Latisana che di Lignano. Hanno operato poi i pompieri di Latisana e di Portogruaro.