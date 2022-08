Bisarca si stacca dalla motrice e perde il carico di auto di lusso

Spettacolare incidente quello avvenuto oggi pomeriggio in A4, tra Latisana e Portogruaro, in direzione Venezia. In prossimità del ponte sul Tagliamento, la bisarca che trasportava diverse auto, alcune particolarmente costose come Jaguar e Seat Cupra, si è staccata dalla motrice.

Il rimorchio ha sfondato il guardrail mentre le macchine trasportate, a causa del violento impatto, sono andate quasi completamente distrutte.

Numerosi i disagi alla viabilità, con forti rallentamenti che si sono risolti soltanto nel tardo pomeriggio.

Sul posto, oltre alla Polizia autostradale del Coa, i Vigili del fuoco del distaccamento di Latisana per le operazioni di messa in sicurezza.