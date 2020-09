Bivaccano e infastidiscono i passanti, otto Daspo a Monfalcone

Nella prima settimana di settembre, sono stati ben otto i Daspo emessi dalla Polizia locale di Monfalcone nei confronti di altrettanti soggetti, stranieri e italiani, che, con il loro comportamento, hanno compromesso la vivibilità in città, infrangendo il regolamento comunale.

Il provvedimento è stato preso nei confronti di una bosniaca, trovata a dormire e a bivaccare su una panchina del giardino pubblico del centro cittadino. La donna è stata anche multata per 100 euro e denunciata per inottemperanza dell’ordine di divieto di accesso a Monfalcone emesso dalla questura di Gorizia. Anche un rumeno, che bivaccava sull’area pubblica, è risultato non ottemperare quanto disposto dal questore: a suo carico c’era, infatti, una richiesta di rintraccio per decreto di condanna in quanto non ottemperante all’allontanamento. Dopo essere stato fotosegnalato, l’uomo è stato denunciato a piede libero in quanto presente nuovamente sul territorio.

Due uomini, italiani, sono stati segnalati davanti all’ospedale San Polo mentre importunavano i passanti cercando di vendere kit di pronto soccorso. Sono stati multati per vendita abusiva per 2.500 euro, la loro merce è stata sequestrata e nei loro confronti è scattato il daspo con sanzione di 100 euro.

200 euro di multa e Daspo, infine, nei confronti di un uomo e una donna, entrambi italiani, che bivaccavano sulle panchine del centro. 150 euro di sanzione e Daspo per un macedone che beveva alcolici nel parcheggio di un supermercato cittadino.