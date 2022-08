Bivaccano in un deposito della stazione e spacciano cocaina

Gli agenti della Polizia di Stato della Squadra Volanti della Questura di Udine nella mattinata di venerdì 5 agosto hanno arrestato due cittadini pakistani per detenzione illecita ai fini di spaccio di cocaina.

Durante un servizio di controllo nella zona limitrofa alla stazione, i poliziotti hanno notato una persona che, furtivamente, scavalcava il cancello di una fonderia in disuso e si perdeva all’interno. Nell'area del deposito, vicino a una scala che portava a un piano rialzato, hanno notato alcuni indumenti, che lasciavano presagire la presenza di qualcuno.

Saliti al piano gli agenti hanno trovato due uomini, cittadini pakistani di fatto senza fissa dimora, uno dei quali alla loro vista ha cercato di nascondere un pacchetto sotto un materasso, usato come giaciglio, che conteneva cinque involucri confezionati di cocaina, per un peso lordo di circa 30 grammi. Il 27enne aveva con sé tre smartphone di ultimissima generazione e 195 euro in banconote di diversi tagli.

Il connazionale, 40enne, aveva 350 euro, sempre in banconote di tagli differenti, un telefono, tre bilancini di precisione e materiale per il confezionamento delle dosi di droga poi destinate allo spaccio.

Condotti in Questura per gli ulteriori accertamenti, i due sono stati arrestati per la detenzione illecita ai fini di spaccio di cocaina, che, come tutte le altre cose rinvenute, è stata posta sotto sequestro. I due stranieri sono stati condotti in carcere a Udine.

Ieri, dopo aver convalidato gli arresti, il Gip, valutati i gravi indizi di colpevolezza e la sussistenza dell’esigenza cautelare di impedire la reiterazione del reato, ha disposto per il primo la misura della custodia cautelare in carcere, per il secondo quella del divieto di dimora a Udine.