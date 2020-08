Bivacchi di fortuna al Palazzetto dello Sport di Pordenone

Ieri alla Sala Operativa della Questura di Pordenone è arrivata la segnalazione di un bivacco che, da qualche giorno, erano visibile lungo le scale di sicurezza del Palazzetto dello Sport di Pordenone, in via Fratelli Rosselli. In serata, il personale della Squadra Volante ha eseguito una ricognizione, riscontrando la presenza di alcuni giacigli di fortuna realizzati con sacchi a pelo e tappeti.

Questa mattina è stato quindi organizzato un nuovo controllo, con la partecipazione di equipaggi delle Volanti, di personale del Gabinetto Provinciale della Polizia Scientifica e della Polizia Locale di Pordenone; oltre a sacchi a pelo e tappetti, gli agenti hanno trovato anche due 30enni pakistani, titolari di permesso di soggiorno scaduto e non rinnovato. I due stranieri sono stati avviati all’Ufficio immigrazione per l’approfondimento delle rispettive posizioni e l’adozione dei relativi provvedimenti amministrativi.

Già eseguito anche l’intervento del personale della Gea, che ha provveduto a rimuovere il materiale utilizzato per i giacigli, ripristinando le condizioni di sicurezza