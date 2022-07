Blackout elettrico a Monfalcone

Da ieri sera, a Monfalcone si è registrato un importante blackout elettrico. I disagi sono iniziati attorno alle 22 e, in alcune zone della città dei cantieri, sono proseguiti anche questa mattina. Il sindaco Anna Maria Cisint sta monitorando la situazione, in contatto con il responsabile di Enel per l’Italia, Riccardo Semenzato. La prima cittadina ha chiesto di agire immediatamente per riportare la situazione alla normalità e di conoscere le motivazioni che hanno determinato il blackout cominciato la scorsa notte e che perdura in alcune aree della città.

Enel ha comunicato che, intorno all’1.15, a causa del caldo eccessivo e dell’umidità, sono saltate quattro linee interrate di media tensione, che alimentano 52 cabine fornitrici di energia per la bassa tensione. I tecnici sono intervenuti tempestivamente per tentare di ripristinare le linee, utilizzando apparecchiature provvisorie, che in mattinata, alle 9.36, si sono guastate.

A quell’ora, le utenze interessate dal blackout risultavano 9.000 a Monfalcone, 1.000 a Staranzano e meno di 100 a Ronchi. Sono tuttora in corso i lavori per risolvere la situazione. Alle 13.00 Enel ha ripristinato una linea. Attualmente sono ancora al buio circa 1.100 utenze monfalconesi.

“Siamo in costante contatto con Enel, per cercare di capire quando sarà completamente ripristinata la fornitura di energia elettrica. Non è pensabile che nel 2022 e con le bollette sempre più care, si verifichino queste situazioni che provocano disagi e danni gravi a cittadini e imprese", commenta Cisint.

"Tutte le pattuglie della Polizia Locale sono impegnate a veicolare il traffico agli incroci perché alcuni semafori ancora non funzionano e stiamo monitorando la situazione in ospedale e nella casa di riposo, anche se attualmente non desta preoccupazione grazie alla presenza dei gruppi elettrogeni di cui entrambi i siti sono dotati".

"Abbiamo inoltre verificato che la fornitura idrica non ha subito disagi perché Irisacqua possiede generatori in grado di garantire l’approvvigionamento. Il Comune è a disposizione, con la Protezione Civile, per supportare i cittadini in cura con terapie elettromedicali chiamando il numero 800 500 300. Da questa mattina stiamo accogliendo le segnalazioni per avere contezza dei danni gravi che i monfalconesi stanno subendo e provvederemo a chiedere ad Enel i dovuti risarcimenti. Le segnalazioni per danni gravi possono essere inviate all’indirizzo mail: sindaco@comune.monfalcone.go.it”.

I tecnici di E-Distribuzione, prontamente intervenuti, hanno rialimentato la maggior parte delle utenze interrotte, fa sapere l'azienda in una nota. Alle 5.40, la riparazione di una linea danneggiata ha permesso di rialimentare la totalità dei clienti ma alle 9.36 si è verificato un ulteriore disservizio sulla stessa linea che ha disalimentato nuovamente la clientela. Si è trattato di un evento eccezionale in quanto sono andate fuori servizio anche linee che possono contro-alimentare i clienti in caso di guasto alle linee alimentanti.

L'Unita Territoriale di E- Distribuzione di Udine - prosegue la nota - sta intervenendo sul posto, per riparare il prima possibile e riportare la rete in assetto definitivo, rialimentando tutte le utenze.

Dell'evento sono costantemente informati i sindaci dei tre Comuni, la Regione, la Prefettura di Gorizia e la Protezione Civile.

AGGIORNAMENTO ORE 19.30. E-Distribuzione, scusandosi con la clientela per i disagi subiti, informa che intorno alle 15.40 di oggi pomeriggio la linea interrata a Media Tensione che alimentava l’utenza dei comuni di Monfalcone, Staranzano e Ronchi dei Legionari ha subìto un disservizio che ha provocato una nuova disalimentazione alla clientela.

Nel frattempo, i tecnici dell'Azienda, al lavoro incessantemente dalla scorsa notte, alle 18.00 hanno provveduto a ripristinare progressivamente il servizio alla clientela attraverso due linee interessate dall'evento che nel frattempo sono state riparate.

Parallelamente, proseguono le operazioni di riparazione delle rimanenti linee di alimentazione al fine di ripristinare il normale assetto di rete nei tre comuni.

E-Distribuzione informa inoltre che sono in arrivo presso il comune di Monfalcone due Power Station di grossa taglia che SAranno utilizzate nel caso, in via subordinata, si ripresentassero dei disservizi.