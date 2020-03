Blitz in Borgo Stazione, chiuso un locale

Nel corso della serata, i Carabinieri della Compagnia di Udine, insieme al Nucleo dei Carabinieri Antisofisticazione e Sanità e al Nucleo dei Carabinieri dell'Ispettorato del lavoro, con il supporto, nella fase esecutiva, del Nucleo Cinofili dei Carabinieri di Torreglia, hanno sottoposto a controllo alcuni locali del quartiere di Borgo Stazione per verificare il rispetto della normativa giuslavoristica e igienico-sanitaria.

Alla luce di quanto riscontrato dai militari, è stato denunciato a piede libero un cittadino pakistano perché all'interno di un call center, da lui gestito, è stata accertata la presenza di un lavoratore straniero irregolare sul territorio nazionale. Denunciato anche un esercente per la presenza, nel bar, di una lavoratrice in nero, con contestuale sospensione dell'attività imprenditoriale.

È stato sanzionato un cittadino serbo, gestore di una pizzeria, poiché non ha ottemperato al rispetto delle norme igienico-sanitarie nel proprio esercizio. Multe per irregolarità igienico-sanitarie, giurislavoriste e di sicurezza per un importo complessivo di 13mila euro.

Nello stesso contesto, inoltre, sono state denunciate quattro persone per guida in stato di ebbrezza e una cittadina bulgara per violazione del divieto di ritorno nel comune di Udine.