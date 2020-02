Blitz in discoteca, trovate cocaina e anfetamine

Nel corso della nottata, i Carabinieri della Stazione di Udine Est, con il supporto della Sezione Radiomobile e delle Stazioni dei Carabinieri di Feletto Umberto, Martignacco e Campoformido, hanno eseguito un controllo straordinario del territorio. In viale Vat, a Udine, è stato verificato il rispetto delle norme di pubblica sicurezza e dei limiti della licenza di pubblico esercizio in una la discoteca dove i carabinieri del Nucleo Cinofili di Torreglia, con un'unità antifldroga, hanno rinvenuto, abbandonate nella sala da ballo, diverse dosi di anfetamina, cocaina e cannabis.

Il successivo conteggio dei presenti ha permesso di accertare che la capienza massima consentita (130) era sforata di una decina di persone. Denunciato, quindi, il titolare del locale. Ulteriori accertamenti sono in corso per la completa verifica in materia di normativa sul lavoro.

Il controllo si è contemporaneamente svolto in Borgo Stazione dove è stato verificato il rispetto delle licenza da parte di alcuni esercenti in via Roma; sono stati identificati un centinaio di cittadini italiani e stranieri, controllate decine di auto e denunciati un cittadino marocchino di 58 anni e una donna di 56 anni per guida in stato di ebbrezza.