Blocca due operatrici della comunità, denunciato

Ieri sera a Trieste è stato denunciato per violenza privata un cittadino albanese del 2002. Ha bloccato all’interno dell’ufficio della comunità che lo accoglie, in via Battisti, due educatrici. Queste hanno informato la sala operativa della Questura tramite il Numero Unico 112. Sul posto si è recata una Volante.

Ieri mattina, la Polizia di Stato ha denunciato perché inottemperante a un decreto d’espulsione un cittadino kossovaro del 1995. E’ stato rintracciato e identificato in un hotel di via Milano da personale della Squadra Volante della Questura. Dopo le formalità di rito, lo straniero è stato deferito alla locale Procura della Repubblica e, successivamente, affidato all’Ufficio Immigrazione della Questura per i previsti adempimenti.

Sempre ieri sera una Volante ha restituito al legittimo proprietario lo scooter che gli era stato rubato nel pomeriggio in via Settefontane. Lo aveva notato nella vicina via della Raffineria con alcuni lievi danni.

Inoltre, ieri, verso le 13, una Volante del Commissariato di Duino Aurisina è intervenuta in strada Costiera per rilevare un incidente stradale. Coinvolte due auto, rimosse successivamente da una ditta specializzata perché non più marcianti. Non ci sono stati feriti.