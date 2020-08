Bloccati dal maltempo a quota 2000 sul Monte Cregnedul

Un coppia di escursionisti ha chiesto poco fa aiuto telefonando al Numero Unico per le Emergenze dicendo di trovarsi in difficoltà nei pressi del Monte Cregnedul, nel gruppo del Montasio, Alpi Giulie italiane.

I due, marito e moglie, si sono riparati in attesa dei soccorsi sotto un roccione e si trovano a quota 2000 circa a metà strada tra Malga Cregnedul e Malga Grantagar, sul sentiero di collegamento tra i due alpeggi che passa attraverso il Passo degli Scalini. Al momento non hanno problemi sanitari, ma è in corso un forte maltempo sulla zona e le comunicazioni sono difficoltose.

Sono già in cammino due squadre di terra di soccorritori, composte dai tecnici della stazione di Cave del Predil del Soccorso Alpino e Speleologico e dalla Guardia di Finanza di Sella Nevea.