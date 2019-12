Bloccati su una lastra di ghiaccio a Sella Nevea

Due giovani scialpinisti, un 27enne di San Giorgio della Richinvelda e un 26enne di Polcenigo, hanno chiesto l'intervento del Soccorso Alpino e Speleologico poco dopo il tramonto: la chiamata è arrivata in stazione intorno alle 17.15.

Da una prima ricostruzione uno dei due ragazzi aveva rotto un attacco dello sci e, dopo aver tentato comunque di proseguire nella discesa, si è trovato di lì a poco, assieme al compagno, a non riuscire più a scendere a causa del pendio ghiacciato a una quota di circa 1.900 metri nei pressi del Pic Maiot, uno degli itinerari fuoripista che si praticano prendendo gli impianti di risalita fino a Sella Prevala.

Una squadra con i migliori tecnici del Cnsas di Cave del Predil comprese due guide alpine anch'esse facenti parte del corpo di soccorso, assieme ai soccorritori della Guardia di Finanza di Sella Nevea è stata velocemente portata in quota fino a Sella Prevala con il fondamentale supporto dei gattisti di PromoturismoFvg che hanno interrotto la battitura delle piste in corso per caricare i soccorritori.

Da quel punto i tecnici si sono mossi con piccozza e ramponi prima in traversata e poi in discesa con molta delicatezza e con l'aiuto della corda di sicurezza hanno raggiunto i due ragazzi. L'intervento si è concluso poco dopo le 20.30. I due scialpinisti sono stati riaccompagnati a valle alla propria automobile e i soccorritori hanno potuto raggiungere ciascuno la propria famiglia per celebrare in tempo la Vigilia di Natale.