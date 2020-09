Bloccati sul Ghiacciaio del Canin, salvati nella notte

Questa notte due escursionisti di Udine del 1978 e del 1979 sono stati tratti in salvo dai soccorritori della stazione di Cave del Predil del Soccorso Alpino e Speleologico sul ghiacciaio del Canin.

L'intervento è scattato alle 21, quando è arrivata una chiamata in stazione che segnalava il mancato arrivo dei due escursionisti - che stavano compiendo la traversata dell'Alta via Resiana - al Rifugio Gilberti, dove avrebbero dovuto trascorrere la notte come previsto dalla loro tabella di marcia.

A segnalare il mancato arrivo al Rifugio Gilberti la ragazza di uno dei due, che li aveva sentiti per l'ultima volta al mattino di venerdì 4 settembre. Dal quel momento i due non erano stati più raggiungibili al telefono, che nella zona è senza copertura.

Presumendo un ritardo sulla tabella di marcia e una fermata intermedia al Bivacco Marussich, si è inviata subito una squadra di due soccorritori per verificare il percorso compreso tra il Rifugio Gilberti e il Bivacco Marussich e individuarli.

Nel frattempo, con l'aiuto delle guide alpine presenti nella stazione di Cave del Predil, si è cercato anche di raccogliere quante più informazioni possibili, anche usando gli scambi whatsapp con la ragazza e le eventuali immagini postate dai due escursionisti sui social.

Grazie a due fotografie, una scattata la sera di giovedì 3 al Bivacco Costantini - situato alla testata della Val Resia, sotto le Babe - e una scattata venerdì lungo la cresta di collegamento tra le Babe e il Canin a quota 2.400 metri sulla dorsale del Monte Laska Plagna, si è intuito che i due avevano trascorso la notte di giovedì nello stesso bivacco e si è ipotizzato con più certezza il percorso effettuato dai due ragazzi.

E' poi arrivata conferma che avevano raggiunto venerdì la cima del Monte Canin perché da questa sono stati visti scendere tardivamente verso la via Ferrata Julia e quindi verso il ghiacciaio del Canin da una guida alpina con clienti.

A confermare questa ipotesi di discesa il fatto poi che le segreterie telefoniche dei cellulari dei ragazzi rimandavano o alla linea austriaca o alla linea italiana e non a quella slovena e uno dei pochi punti in cui la rete austriaca riesce ad essere agganciata è proprio quello del ghiacciaio del Canin.

A quel punto la squadra si è diretta immediatamente verso l'attacco della Ferrata Julia e a mezzanotte e mezza circa li ha trovati bloccati poco lontano, sul Ghiacciaio del Canin, impossibilitati a scendere. Recuperati, sono stati accompagnati fino al Rifugio Gilberti. Questo è il 72esimo intervento dell'anno per la stazione di Cave del Predil. L'intervento si è concluso alle 3.30. Allertata, e pronta a intervenire, anche la Guardia di Finanza di Sella Nevea.