Bloccato nel canale, i pompieri salvano un capriolo

I Vigili del fuoco di Pordenone questa mattina, intorno alle 6.30, hanno salvato un capriolo, che era scivolato in un canale nei pressi della strada 'dei carri armati' ad Aviano.

A lanciare l'allarme alla sala operativa dei pompieri è stato un passante, che ha notato l'animale intrappolato nell'acqua. Immediatamente è stata inviata sul posto la prima partenza e una squadra di Soccorritori Acquatici dalla sede centrale di via Interna.

Una volta valutato lo scenario e indossati gli idonei presidi per il rischio acquatico, i pompieri sono entrati in acqua e hanno recuperato l'animale per rimetterlo nuovamente in libertà.