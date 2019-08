Boato nella notte, esplode una palazzina a Bibione

Nella cuore della notte, intorno alle 3.30, una palazzina è esplosa a Bibione, in via della Bilancia 35. Leggermente ferito un bambino che, scendendo velocemente dal letto per fuggire, ha calpestato alcuni cocci di vetro.

La deflagrazione ha interessato un edificio a due piani composto da quattro appartamenti, tutti affittati a turisti e interessati dallo scoppio. La struttura non è alimentata a metano, ma a Gpl poiché si tratta di appartamenti utilizzati solo in estate. In mattinata è giunto sul posto l'ingegnere strutturista Francesco Panzarini che con i Carabinieri è entrato nell'edificio da lui progettato.

"Il locale interessato dall'esplosione è quello di servizio, nella parte posteriore dell'edificio, dove sono alloggiate le bombole di gas. Per cause in corso di accertamento, il gas è fuoriuscito da uno di questi contenitori, saturando l'ambiente e causando lo scoppio di due o tre bombole. Le crepe che si vedono anche esternamente all’edificio, però - rassicura Panzarini -, non compromettono la stabilità della struttura".

In mattinata si procederà con lo sgombero dell'area e lo spostamento dei detriti e poi sarà valutata l'agibilità.

"La deflagrazione ha danneggiato anche 5 o 6 edifici limitrofi, con vetri infranti e persiane divelte", spiega il luogotenente dei carabinieri Raffaele Battipaglia. "Le quattro famiglie, tutte di turisti in affitto, sono state evacuate e trasferite in altri appartamenti a Bibione. Soltanto un bambino ha riportato lievi ferite a un piede ed è stato prontamente medicato; le sue condizioni non destano preoccupazione. Nelle prossime ore - conferma Battipaglia - procederemo con i rilievi per valutare l'agibilità della palazzina".

I vigili del fuoco del distaccamento di Lignano sono andati al supporto dei colleghi di Portogruaro per la messa in sicurezza dello stabile. Nella deflagrazione sono caduti alcuni muri di tamponamento.