Boato nella notte, esplodono quattro appartamenti

Boato nella notte, intorno alle 3.30, a Bibione, per l'esplosione in una palazzina. Leggermenti feriti due bambini che sono scesi velocemente dal letto per fuggire e hanno calpestato alcuni cocci di vetro. Sono stati medicati sul posto dalla equipe medica di un'ambulanza.

Siamo in via della Bilancia in un edificio a due piani composto da quattro appartamenti, affittati a turisti e tutti interessati dallo scoppio. Si ipotizza una probabile fuga di gas o un mal funzionamento della rete di distribuzione. La struttura non è alimentata a metano ma a Gpl poiché si tratta di appartamenti utilizzati solo in estate. L'immobile è stato dichiarato inagibile e i turisti sono stati sgomberati. In mattinata, l'edificio sarà sequestrato.

I vigili del fuoco del distaccamento di Lignano sono andati al supporto dei colleghi di Portogruaro per la messa in sicurezza dello stabile. Nella deflagrazione sono caduti alcuni muri di tamponamento.