Boato nella notte, a fuoco un deposito

È stato necessario l'intervento dei Vigili del Fuoco questa notte in via di Mezzo, a Reana del Rojale, per domare un incendio che si è sviluppato nelle immediate adiacenze di un'abitazione. A chiamare il 112, chiedendo aiuto, è stato il proprietario della casa, intorno all'una. L'uomo è stato svegliato da un botto, causato con ogni probabilità dall'esplosione di una piccola tanica di benzina. È uscito e ha visto levarsi fiamme alte dal deposito attrezzi.

L'incendio ha interessato alcune cataste di legna e anche attrezzi agricoli e da giardino. I pompieri sono giunti dal Comando Centrale di Udine con tre mezzi. Il loro tempestivo intervento ha permesso di contenere il rogo, che non si è esteso all'abitazione e ha causato danni alla sola rimessa.

Le cause sono accidentali, forse riconducibili alla presenza di cenere contenente braci non estinte o a un malfunzionamento elettrico di uno strumento agricolo. Per fortuna nessuno è rimasto ferito. I Vigili del Fuoco sono rientrati al Comando intorno alle 3.30.