Bomba nel greto del Fella, ecco il piano di evacuazione e viabilità

Sabato 27 novembre, sono in programma le operazioni di disinnesco della bomba d'aereo da mille libbre rinvenuta, nei giorni scorsi, nel greto del torrente Fella, in comune di Malborghetto-Valbruna.

Per garantire al Genio Guastatori lo svolgimento in sicurezza delle operazioni di despolettamento e brillamento dell’ordigno bellico, di notevoli dimensioni, la Prefettura di Udine, in collaborazione con le Istituzioni pubbliche e gli Enti privati a vario titolo interessati, ha predisposto un articolato piano di evacuazioni e interdizioni al traffico.

Saranno interdette alla circolazione le aree limitrofe al luogo di ritrovamento e brillamento, individuato nel greto del fiume Tagliamento, in comune di Osoppo. In particolare, secondo le modalità previste da apposita ordinanza sindacale, a partire dalle 7.30 e fino al termine delle operazioni saranno evacuati gli abitanti delle frazioni di Bagni di Lusnizza e di Santa Caterina, del comune di Malborghetto-Valbruna.

Inoltre, durante lo svolgimento delle operazioni, la circolazione ferroviaria, autostradale e stradale subirà in via temporanea le seguenti limitazioni.

TRENI. È interdetta la circolazione ferroviaria sulla linea Udine-Tarvisio dalle 8.20 alle 10 e comunque fino a cessate esigenze.

VIABILITA'. Lungo l’A23 in direzione confine di Stato sarà predisposta un’uscita obbligatoria alla stazione autostradale di Pontebba (km 92+400) con accumulo, tramite ausilio dell'Arma dei Carabinieri, dei mezzi pesanti all'autoporto doganale, mentre i mezzi leggeri saranno deviati sulla Statale 13 Pontebbana per il raggiungimento di eventuali luoghi di interesse.

Per il flusso veicolare in direzione Udine sarà predisposto il blocco del traffico prima dell'imbocco della galleria Pagonia (km 1 O 1 + 165) con accumulo dei mezzi in autostrada per una capacità su doppia corsia di circa quattro km. Sarà predisposta un’ulteriore squadra presso la barriera di Ugovizza per eventuale inversione dei mezzi, permettendo loro di uscire allo svincolo libero di Malborghetto-Valbruna, innestandosi sulla Statale 13 Pontebbana. Durante l'accumulo dei mezzi sarà lasciata libera al transito la corsia di emergenza per l'eventuale passaggio di mezzi di soccorso.

L'attività di bonifica del tratto autostradale compreso tra la progressiva Km 92+400 e la progressiva Km 101 + 165 dell'A23 sarà svolta con le seguenti modalità.

Area di servizio Fella Est: dalle 5 di sabato 27 sarà evacuata l'Area di Servizio e interdetto l'ingresso alla stessa;

Area di sosta la Foresta: a seguito dello sgombero dell'Area di Servizio Fella Est sarà sgomberata anche l'Area di sosta la Foresta da eventuali mezzi e persone in sosta.

Le operazioni saranno svolte da personale Aspi in stretta collaborazione con la Polizia Stradale entro le 8 di sabato 27 e/o seguendo le direttive impartite dal Centro per la Gestione opportunamente allestito per l'intervento. In caso di condizioni meteo avverse, per esempio in previsione di abbondanti nevicate nel tratto, l'operatività sopra potrà subire delle modifiche.

VIABILITA’ ORDINARIA. Sarà interdetta la circolazione di persone e mezzi dalle 7.30 fino a cessate esigenze lungo la pista Ciclabile Alpe-Adria e la Statale 13 'Pontebbana'.

La chiusura del traffico veicolare lungo la strada di competenza avverrà:

Con un presidio lungo la 'Pontebbana' al km 183+900 in località Villanova in Comune di Chiusaforte. Due cantonieri bloccheranno il traffico pesante diretto a Tarvisio facendolo sostare nella grande area parcheggio del Comune di Chiusaforte. Il traffico leggero in direzione Tarvisio sarà, invece, libero fino alla località di San Leopoldo in Comune di Pontebba dove sarà presente il secondo presidio di chiusura di Fvg Strade.

Il traffico leggero potrà essere deviato lungo l’ex provinciale 76 'della Val Raccolana' a Chiusaforte per poi raccordarsi alla Statale 54 'del Friuli' in direzione Tarvisio.

Il secondo presidio lungo la 'Pontebbana' al km. 202+400 in località San Leopoldo in Comune di Pontebba. Due cantonieri bloccheranno il traffico costituendo l'ultimo presidio lungo la Statale a valle dell'area oggetto di disinnesco.

Il terzo presidio lungo la 'Pontebbana' al km. 207+550 in località Cucco in Comune di Malborghetto-Valbruna. Due cantonieri bloccheranno il traffico in direzione Udine. Il blocco stradale avverrà a monte della galleria di Santa Caterina evitando la formazione di code in galleria e bloccando l'accesso alla strada secondaria che porta all’abitato di Santa Caterina.

Viabilità locale, percorsi boschivi e strade bianche. Con appositi presidi organizzati dai Sindaci dei Comuni interessati (Malborghetto-Valbruna, Osoppo e Trasaghis), con l'ausilio del Corpo Forestale regionale e i volontari della Protezione Civile, sarà interdetta la viabilità locale, i percorsi boschivi e le eventuali strade bianche che conducono alle aree deputate alle operazioni di disinnesco e brillamento fino al termine di svolgimento delle operazioni.