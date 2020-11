Bonus mobilità, sito in tilt e 'code' infinite con lo smartphone

Impossibile accedere al sito www.buonomobilita.it e poter richiedere il rimborso delle spese sostenute nel periodo dal 4 maggio al 3 novembre, pari al 60% e fino a un massimo di 500 euro, per l'acquisto di biciclette, e-bike, monopattini e segway.

Alle 9, però, orario di apertura del portale del ministero dell'Ambiente, il sito non era accessibile e non le è ancora nel momento in cui scriviamo, alle 10,30. L'atteso 'click day', insomma, è iniziato decisamente in salita.

Diversa la situazione per chi si è connesso dal proprio smatphone. La piattaforma web è accessibile dalle 9.30 circa, ma la coda, sebbene virtuale, è di centinaia di migliaia di persone.

Il Governo ha stanziato 210 milioni di euro e la velocità nel accedere alla domanda è fondamentale, facendo fede la data di inserimento della richiesta.