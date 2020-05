Bora a Trieste, raffiche fino a 90 chilometri all'ora

Raffiche di vento fino a 90 chilometri orari si sono registrate questa mattina a Trieste, dove la bora soffia impetuosa e questa mattina, verso le 9, ha raggiunto il picco.

Al lavoro, per rimuovere ramaglie e alberi caduti e mettere in sicurezza tetti e finestre pericolanti, i vigili del fuoco del Comando provinciale di Trieste, sebbene non si siano state segnlate criticità particolari.

La bora dovrebbe via via attenuarsi nel corso della giornata, lasciando spazio a temperature decisamente oltre la media di stagione. Per quanto riguarda le minime, si registrano infatti valori superiori di circa 5 gradi, tra i 21 e 22 gradi.



Le previsioni Osmer Arpa Fvg nel dettaglio

Oggi, martedì 19 maggio

Cielo in prevalenza nuvoloso con Bora sostenuta sulla costa, specie a Trieste al mattino, moderata in pianura. Possibili piogge sparse in genere deboli o moderate, più probabili e frequenti sui monti, ma avremo anche qualche schiarita specie su pianura e costa. La previsione è incerta.

Mercoledì 20 maggio

Cielo da poco nuvoloso a variabile; non si esclude qualche breve pioggia locale. Sulla costa e zone orientali soffierà Bora moderata.

Giovedì 21 maggio

Cielo in genere sereno o poco nuvoloso, in pianura farà relativamente caldo di pomeriggio. Venti di brezza.